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İzmir Balçova'da sanayi tipi tüp patladı

Balçova ilçesinde, bir lokantada tüp patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

İzmir Balçova'da sanayi tipi tüp patladı

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir lokantada tüp patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

Teleferik Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta bulunan Balçova Semt Pazarı'nda Mustafa Yiğit'e ait lokantada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi tipi tüp patladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Patlama nedeniyle lokantada maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İzmirde tüp patlaması
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