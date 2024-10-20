İzmir Barosu seçimlerimnde PKK propagandası

İzmir Barosu Genel Kurulu seçimlerinde gerginlik çıktı.



Baro adeta terör örgütlerinin propaganda alanına dönüştürüldü. Kurulda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezaevinde bulunan Selçuk Kozağaçlı lehine konuşmalar yapıldı. Yanıt Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan geldi.

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyesi Avukat Bülent Karagöz, seçimlere damga vuran bir açıklama yaptı. Çağdaş Avukatlar Grubu yönetiminin gerçek yüzünü örneklerle anlattı.

Kurulda Çağdaş Avukatlar Grubu'nun attığı sloganlar tansiyonu yükseltti. Kısa süreli arbede çıktı.



Cumhuriyetçi Avukatlar, PKK propagandasına geçit vermedi.



İstanbul Barosu Genel Kurulunda da Divan Başkanı Bahri Belen İstiklal Marşı’nı okumadı. Belen, avukatların itirazının ardından "İstiklal Marşı’nı okumamasını" “ifade özgürlüğü” ile savundu. Genel kurulda yapılan oylama sonucu İstiklal Marşı'nın tekrardan okunduğu öğrenildi.

