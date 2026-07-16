İzmir Bornova'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir Bornova'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi
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Yangın, Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında başladı. Ormandan yükselen dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

ÇOK SAYIDA UÇAK VE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Mahalle halkının ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hızlıca harekete geçerek bölgeye çok sayıda söndürme ekibi ve iş makinesi yönlendirdi. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen ekipler ve ekipmanlar şu şekilde açıklandı:

2 uçak
4 helikopter
16 arazöz
6 su ikmal aracı
1 dozer
Alevlerin rüzgarla birlikte yayılmasını önlemek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

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