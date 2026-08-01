İzmir Buca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve dozerle alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir Buca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Yayınlanma:

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin haber vermesiyle ekipler harekete geçti.

DEV FİLO BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede adrese yönlendirildi. Alevleri kontrol altına almak amacıyla bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için koordineli bir çalışma yürütüyor. Yangını kontrol altına alma mücadelesi karadan ve havadan aralıksız devam ediyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecekKıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecekGündem
Balıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındıBalıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındıYurt
izmir orman yangını
Günün Manşetleri
Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
260 yangından 258'i kontrol altında
3 ayda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı
Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor
Denizli merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu
Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı
Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu... Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar!
Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi