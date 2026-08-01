İzmir Buca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin haber vermesiyle ekipler harekete geçti.

DEV FİLO BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede adrese yönlendirildi. Alevleri kontrol altına almak amacıyla bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için koordineli bir çalışma yürütüyor. Yangını kontrol altına alma mücadelesi karadan ve havadan aralıksız devam ediyor.