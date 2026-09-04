İzmir Çiğli'de belediyeye ikinci kurşunlama şoku! Makam aracından sonra bu kez kafe hedef alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait sosyal tesislere yönelik silahlı saldırı paniğe yol açtı. Gece saatlerinde motosikletle Akvaryum Kafe önüne gelen kimliği belirsiz iki kişiden biri, kapalı olan işletmeye tabancayla peş peşe ateş açtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir Çiğli'de belediyeye ikinci kurşunlama şoku! Makam aracından sonra bu kez kafe hedef alındı
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Kurşunların işletmenin kapı ve camlarına isabet ettiği saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, şüphelilerin kaçış anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETLE GELDİLER, ÇEVREYİ KOLAÇAN EDİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, Çiğli Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Kafe önünde gece saatlerinde meydana geldi:

Kasklı ve motosikletli iki şüpheli, gece geç saatlerde işletme çevresine gelerek bir süre keşif yaptı.
Motosikletin arkasında oturan şahıs inerek kapalı olan kafeye doğru art arda tetiğe bastı.
Kurşunlama eylemini tamamlayan saldırganlar aynı motosiklete binerek hızla gözden kayboldu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, işletmenin bina ve kapılarında kurşun delikleri tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları toplarken kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

15 GÜN ARAYLA İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI

Belediye tesisine düzenlenen saldırı, ilçede kısa süre önce yaşanan bir diğer silahlı olayı yeniden gündeme getirdi:

20 Ağustos'ta Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halinde bulunan makam aracına da silahlı saldırı düzenlenmişti.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ve polisin operasyonuyla yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Başkanın aracının ardından belediyeye ait bir kafenin doğrudan kurşunlanması üzerine emniyet birimleri olaylar arasında bir bağ olup olmadığını çok yönlü olarak soruşturuyor.

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