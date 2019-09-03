Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen yakalandı.



Dikili ilçesi açıklarında lastik botta göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.



Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 göçmen yakalandı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.