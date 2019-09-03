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İzmir'de 20 göçmen yakalandı

Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen yakalandı.

İzmir'de 20 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında lastik botta göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20  göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #dikili #izmir #yakalandı
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