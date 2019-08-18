İzmir'in Menderes, Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.



Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.



Urla'da orman yangını

Urla ilçesi Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.



Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.



Yağcılar köyünde orman yangının evlere sıçrama riskinden dolayı güvenlik önlemi alınıyor.



Menderes'te orman yangını

Gümüldür'de Atatürk mahallesi 6314 sokakta makilik alana sirayet eden orman yangını meydana geldi. Ekipler olay yerine intikal etmek için harekete geçti.





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