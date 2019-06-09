İzmir'in Foça ilçesinde yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.

İzmir'de 92 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil güvenlik ekipleri, Foça'nın Kuzey Harabeler bölgesinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekiplerin durdurduğu lastik botta, 23 Kongo, 7 Irak, 6 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Filistin vatandaşı olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.



Foça'nın kuzeybatısında da düzensiz göçmenler yakalandı. Göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arıza yapınca sürüklenmeye başladılar. Devreye Sahil Güvenlik Komutanlığı girdi..



Ekipler, lastik bottaki 13'ü erkek, 13'ü kadın 27'si çocuk 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.





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