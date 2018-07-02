İzmir Bornova'da arıcılık eğitimi verilmeye başlandı. 22 buçuk dönüm alanda modern ve ekolojik bir arılık oluşturuldu. Burada doğal ve kaliteli bal üretilmesi hedefleniyor.

Korunaklı kıyafetlerini giydiler.



Kollarını sıvayarak, arıcılık eğitimi almaya başladılar.



Bornova'nın Kayadibi Mahallesi’nde 22 buçuk dönüm alanda arılık kuruldu. Alana 300 adet meyve fidanı dikti.



Modern ve ekolojik bir alanda yurttaşlara arıcılık eğitimi verilmeye başlandı.



Etrafında da çam ormanı bulunan arazinin doğal yapısı bozulmadan oluşturulan arılığa lavanta, mevsimlik arı otu ve kekik de dikilmesi için hazırlıklar tamamlandı.



Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda doğal ve kaliteli bal üretilmesi hedefleniyor.



