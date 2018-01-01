banner962
Sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı salladı
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi

İzmir'de aşırı hızlı sürücü, 9 otomobile çarptı

Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi.

İzmir'de aşırı hızlı sürücü, 9 otomobile çarptı

İZMİR'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi.
 
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular İskelesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

Özkardeş kazadan sonra büyük üzüntü yaşarken, "En sondaki otomobile çarpmamak için aralarına girmek zorunda kaldım. Viraj yüzünden orada arabaların olduğunu fark edemedim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Almanya’da sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi
Sonraki Haber
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1 ölü, 8 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.