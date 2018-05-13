İzmir’de binlerce atlet Atatürk için koştu. 19 Mayıs ruhuyla yapılan 10 km mesafeli koşuya katılanlar arasında 7 yaşında çocuklar da vardı 70 yaşında dedeler de…

Atatürk için koştular… 19 Mayıs ruhuyla kıyasıya mücadele ettiler..İzmir'de bir haftaya yayılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı..İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir 19 Mayıs Ulusal Yol Koşusu bu yıl büyük bir katılıma sahne oldu.10 km mesafeli koşuya 7'den 70'e binden fazla İzmirli katıldı.Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Millî Mücadeleyi başlattığı günün anısına yapılan koşu Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.Göztepe istikametinde koşan sporcular, Küçükyalı ayrımından dönerek koşuyu yine Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladıKoşuda büyük erkeklerde altın madalyayı Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda ise Yayla Kılıç kazandı.Gençler kategorisinde ise erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Oya Acar birinci oldu.