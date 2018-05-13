Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı
Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı
YouTube'dan ilginç özellik!
YouTube'dan ilginç özellik!
CNN Türk’te deprem
CNN Türk’te deprem
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek

İzmir'de Atatürk için koştular

İzmir’de binlerce atlet Atatürk için koştu. 19 Mayıs ruhuyla yapılan 10 km mesafeli koşuya katılanlar arasında 7 yaşında çocuklar da vardı 70 yaşında dedeler de…

İzmir'de Atatürk için koştular
Atatürk için koştular… 19 Mayıs ruhuyla kıyasıya mücadele ettiler..

İzmir'de bir haftaya yayılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı..

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir 19 Mayıs Ulusal Yol Koşusu bu yıl büyük bir katılıma sahne oldu.

10 km mesafeli koşuya 7'den 70'e binden fazla İzmirli katıldı.

Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Millî Mücadeleyi başlattığı günün anısına yapılan koşu Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Göztepe istikametinde koşan sporcular, Küçükyalı ayrımından dönerek koşuyu yine Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı

Koşuda büyük erkeklerde altın madalyayı Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda ise Yayla Kılıç kazandı.

Gençler kategorisinde ise erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Oya Acar birinci oldu.



HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.