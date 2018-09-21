İzmir'de bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla başkalarına ait kart bilgilerini kopyalayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Bulgaristan vatandaşı 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin, Bayraklı ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.



Araştırmada, bankaya kart kopyalama aparatını yerleştiren zanlıların, Bulgaristan plakalı bir otomobille Türkiye'ye gelen bu ülkenin vatandaşları D.S.D.(45) ve F.L.R.(37) olduğu belirlendi.



Ekipler, zanlıların, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aynı sınır kapısından ülkelerine döndüklerini tespit etti.



Kopyalanan kartlara ait hesaplara bloke konulurken, polis ekipleri şüphelilerin takibini sürdürdü.



Polis ekipleri, bir süre sonra yeniden Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen zanlıları takibe aldı. Zanlılar, aynı bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelilerin otomobilinde ve üst aramalarında, 3 banka kartı kopyalama aparatı, 1 şifre görüntüleyici aparat, 4 metal levha, 3 elektronik düzenek, 1 IDE kablosuna takılı micro kamera, 2 cep telefonu ve toplam 2 bin 815 lira ele geçirildi.



Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 360 bin şifre görüntüsünün depolandığı tespit edildi.



Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadelerinde, banka ve kredi kartı kopyalama amacıyla Türkiye'ye kısa süreli giriş çıkışlar yaptıklarını ve çok sayıda kart bilgisini kopyaladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Emniyet yetkilileri, vatandaşların benzer olayların mağduru olmamaları için şüpheli durumları polise bildirmelerini ve hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmelerini istedi.