İzmir'in Balçova ilçesinde, bir doğum günü partisinde iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Basel Bilal ile mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşma savcısı, "Sarkıntılık ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılmasını istediği sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



Mağdurlardan ve ailelerinden özür dilediğini dile getiren sanık Bilal ise kendisini affetmelerini istedi.



Mahkeme heyeti, bir çocuğa yönelik "sarkıntılık" suçundan 5 yıl, diğer çocuğa yönelik ise "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Sanığın cezasıyla ilgili herhangi bir indirime gidilmedi.



İzmir'in Balçova ilçesinde, geçtiğimiz şubat ayında bir kafeteryada düzenlenen doğum günü partisinde, iki kız çocuğuna "sarkıntılık yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Basel Bilal hakkında dava açılmıştı.