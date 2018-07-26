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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Konak ilçesinde çıkan kavganın ardından şüphelinin evinin ve çalıştığı bakkal dükkanının kundaklandığı iddia edildi

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

 İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Emirler Caddesinde A.S. (32) ve Hasip Kurşun (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kurşun bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı.
Kavganın ardından aynı cadde ve 2378. Sokak'ta yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında A.S'nin evi ve çalıştığı bakkalın yandığı belirlendi.

Polis, şüphelinin evi ve çalıştığı bakkal dükkanının kundaklandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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