İzmir'de bugünlerde düğün havası yaşanıyor. Gelinlikler ve damatlıkların şıklığı Türkiye'nin en büyük fuar alanında sergilenmeye başlandı. 2018-2019 modasına yön veren IF Wedding Fashion Gelinlik , Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nı ziyaret edenler kıyafetlerin şıklığını hayranlıkla izledi.

Gelinlikler giyildi... Damatlıklar özenle sergilendi… Misafirler ise unutulmadı… Birbirinden şık abiyeler o özel gününüz için görücüye çıktı.



İzmir'de düğün öncesi düğün yaşandı. Gelinlik, Damatlık ve Abiye fuarı 12. kez kapılarını açtı...



Sektörün temsilcisi de tasarımcısı da ilgiden memnun...



Bin bir emekle hazırlanan gelinliklerin aksesuarları da fuar da unutulmadı...



Fuar İzmir Byükşehir Belediyesi, Ege Giyim ve Sanayicileri Derneği ve İZFAŞ tarafından düzenlendi.



2018 yılının gelinlik ve abiye modellerinin ilk kez podyuma çıktığı fuar sadece profesyonel ziyaretçilere açık.



Fuara 11 ilden ve 11 ülkeden toplamda 259 katılımcı yer aldı. 81 vilayet ve 81 ülkeden de alıcılar İzmir'de buluştu.



Dolu dolu 4 gün sürecek fuar 19 Ocak’ta sona erecek.





HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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