Çin takvimine göre 19 Şubat'ta kutlanan yeni yıl bahar bayramı dolayısıyla İzmir'de etkinlik düzenlendi

Çin takvimine göre 19 Şubat'ta başlayan yeni yıl bahar bayramı İzmir'de Chengdu Sanat Grubu'nun performansıyla kutlandı.



Ahmed Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 20 kişilik Chengdu Sanat Grubu "Mutlu Bahar Bayramı" adlı gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu.



Kültürlerini yaymak ve diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için bahar bayramını her sene farklı ülkelerde karşılayan grubun bu seneki adresi ise Türkiye oldu.



Grubun, halk müziği, akrobasi, Sichuan operası, kukla dansı ve klasik dansı ilgiyle izlendi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, gösterinin sonunda gruba çiçek ve plaket takdim etti.