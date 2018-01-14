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İzmir'de cinayet: Onur İregöl hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde eğlence mekanı çıkışında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de cinayet: Onur İregöl hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde eğlence mekanı çıkışında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kınık'ın Poyracık Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına giden Onur İregöl (29) mekan çıkışında aralarında husumet olduğu iddia edilen . ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu , ruhsatsız tabancasıyla İregöl'e ateş etti.

Ağır yaralanan ve çalışanlar tarafından Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan İregöl, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yakalanan . gözaltına alındı.

Onur İregöl'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan Onur İregöl'ün, 4 Şubat 2017 tarihinde evinde çıkan yangında 4 çocuğundan Buğlem İregöl'ün yaşamını yitirmesi sonrası eşinden ayrıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #ruhsatsız tabanca #tartışma
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