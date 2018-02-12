İzmir'in Çeşme ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, cinayet suçundan aranan D.K'nın Çeşme Devlet Hastanesi önünde görüldüğü bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.
Yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çeşme ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı üzerinde sahte kimlikle yakalandı.