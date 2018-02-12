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İzmir'de cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

Çeşme ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

İzmir'de cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

 İzmir'in Çeşme ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cinayet suçundan aranan D.K'nın Çeşme Devlet Hastanesi önünde görüldüğü bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #izmir #cinayet zanlısı
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