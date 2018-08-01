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İzmir'de çocuk köyü yapılıyor

Bornova’da çocuklara özel köy kurulacak. 3 bin 500 metrekare alana yapımı başlanan Çocuk Dünyası Projesi’nin ardından yapılacak olan Çocuk Köyü için hazırlıklar başladı. 35 dönümlük alanda kurulacak olan çocuklara özel köyün projesi tamamlanırken, ihale hazırlıklarına da başlandı.

İzmir'de çocuk köyü yapılıyor

Çocuklar için ayrı bir dünya oluşturuluyor... 

Çocukların neşeli sesleri İzmir Bornova'da yükseliyor... 

Çocuk Dünyası, Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerini hazırlayan Bornova Belediyesi çocuklar için hazırladığı projelere hız verdi.

Bir yandan Kazım Dirik Mahallesi’nde 3.5 dönüm alanda Mayıs ayında temeli atılan Çocuk Dünyası’nın inşaatı yükseliyor. 

Diğer yandan ise Karaçam Mahallesi’ne yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan Çocuk Köyü için de hazırlıklar hızlandı.

Alan, çocukların aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı olarak tasarlandı. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #köy #çocuk
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