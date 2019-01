İzmir Menemen'de saat 23:20'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılayı ve AFAD'tan açıklama yapıldı. Türk Kızılayı yaşanan deprem sonrası yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" dedi. gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada ise "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23:20'de İzmir Menemen'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 7 KM olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliğini 16 KM olarak duyurdu.



Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılayı ve AFAD'tan açıklama yapıldı.

Türk Kızılayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medyan hesabından yapılan açıklamada ise "İzmir, Menemen'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.





"İzmir genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yok"

İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, merkez üssü Menemen olan 4,3 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.



Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleriyle görüştüklerini, kent genelinde kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

AFAD olarak Menemen ilçesine hemen 2 ekip gönderdiklerini belirten Saroğlu, "Arkadaşlarımız oraya kontrol amacıyla gitti. Ben de ilçeye doğru hareket halindeyim." dedi.



Saroğlu, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise gelişmeleri yakından takip ettiğini, kent genelinde depremin ardından olumsuz bir vakanın hastanelere ulaşmadığını aktardı.





Türkiye'de meydana gelen son depremler

