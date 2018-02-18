Havaların ısınmasını fırsat bilen İzmirliler, Sasalı beldesindeki Doğal Yaşam Parkı'na akın etti

İzmir'in Sasalı beldesinde yer alan Doğal Yaşam Parkı, havaların ısınması ile birlikte hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren güzel havada hafta sonunu değerlendirmek için parka gelen ziyaretçiler, hayvanlara büyük ilgi gösterdi. Parkı ziyaret edenlerin büyük çoğunluğunu çocuklu aileler oluşturdu.

130 türde bin 500'ü aşkın hayvanın bulunduğu parkta ziyaretçiler, ilk kez gördükleri hayvanları görüntülemek için uzun kuyruklar oluşturdu.



İki günde 16 bin ziyaretçi

Çocuklarıyla ilk kez parka geldiğini söyleyen Hayrettin Demir, çocuklarının özellikle kuşların olduğu bölümü çok sevdiğini söyledi.

Hava güzel olduğu için dışarıda vakit geçirmek istediklerini belirten ziyaretçilerden Büşra Kaya, kızının hayvanları öğrenmeye başladığını, onları canlı görmesi için parka getirdiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerden Gülay Özen, oğlunun okuma kitaplarında hayvanları gördüğünü ve çok ilgi gösterdiğini ifade ederek "Hayvanları tanımasını istedik, görsünler istedik. Oğlum ilk defa geldi, hikaye kitaplarından görüyordu hep, böyle görmesi daha iyi oldu." dedi.

Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, havaların ısınması ile birlikte halkın parka gelmeye başladığını, cumartesi günü 4 bin, bugün ise 12 bin kişinin parkı ziyaret ettiğini kaydetti.