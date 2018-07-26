İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’ndaki bitki türlerini korumak için doğal bir yöntem geliştirdi. Yeşil örtüye zarar veren canlılar için alana yararlı böcek bırakıldı.

Bitki türlerini korumak için "doğal" mücadele yöntemlerini seçtiler...



Doğal yaşam parkında zararlı böceklere karşı yararlı böceklerle mücadele etmeye başladılar...



İzmir Büyükşehir Belediyesi kimyasal ilaç kullanmadan yeşil örtüye zarar veren canlılara doğal çözüm buldu.



Bitkilerde bulunan zararlı bite çözüm ve tropik bitki örtüsünün korunması için yapılan yöntem ilgi çekti.



130 türde 1500 hayvanın yanısıra, yüzlerce farklı bitki türünü bulunduran İzmir Doğal Yaşam Park'ında, bitkilere zarar veren canlılara karşı yararlı böcek uygulaması getirildi.



İzmir Doğal Yaşam Parkı uzmanları 3400 adet uğur böceğini alana bıraktı.



Uzmanlar, yaprak bitleri ile beslenen her bir uğur böceğinin yaşamı boyunca yaklaşık 130 bin yaprak biti yediğini söylüyor.



Ayrıca 2 bin metrekarelik tropik merkezdeki 55 çeşit tropik bitkinin korunması ve bitkilerde bulunan unlu bit zararlısı için, 2 bin adet parazitoid unlu bit arısı ve 2 bin adet böceğinin tropik merkez içerisine salındığı bilgisini verildi.



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