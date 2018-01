Buca ilçesinde eşini darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, eşini darp ve tehdit ederek, hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davada tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur C. ve tarafların avukatları katıldı.



Sanığın annesi Perihan C, tanık olarak verdiği ifadede, olayın nasıl meydana geldiğini bilmediğini ancak neden buralara geldiği konusunda anlatmak istedikleri olduğunu belirtti.



Mağdur 14 yıllık gelini Sevil C'yi kızı gibi sevdiğini, oğluyla mutlu bir evlilikleri olan gelininin son zamanlarda değiştiğini, çocukları ve eşine karşı sorumluluğunun azaldığını iddia eden Perihan C, torunu C.C'nin de annesinin hal ve hareketlerinden şüphelendiğini kendisine anlattığını öne sürdü.



Olayın ardından, Sevil C'nin "Bülent" isimli bir erkekle 74 kez mesajlaştığını öğrendiğini savunan Perihan C, oğlu ve gelini arasındaki huzursuzluğun buradan çıktığını iddia etti. Perihan C "Gelinimin aldattığını gözümle görmedim. Oğlumun gece hayatı yoktu." dedi.



Sanık Uğur C, mahkemeyi aldatacak bir ifadesinin olmadığını, olay günü avukatı ve iki arkadaşıyla görüştüğünü, 14 yıllık eşinin karşısına geçerek "kendisini aldattığını" söyleyip hakaret ve küfrettiğini iddia etti.



Tartışma çıkınca 4-5 kez eliyle eşine vurduğunu ancak parmağını kırmadığını savunan Uğur C, düştüğü için parmağının kırıldığını ileri sürdü. Sanık, "Dosyadaki fotoğrafları görünce iftiraya uğradığımı anladım. Bu derece eşimi dövmem mümkün değildir ancak yaşanan olaydan dolayı eşimden özür diliyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.



Sevil C'nin avukatı Erdal Benice, karşı tarafın tanık olarak dinlenmesini istediği bir kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma olduğunu ve bunu mahkemenin dikkate alması gerektiğini belirtti. Avukat Benice, söz konusu kişi hakkındaki şikayetçilerin ise sanığın kardeşi ve yengesi olduğunu öne sürdü.

Hakim, sanığın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.



Olay

İzmir'in Buca ilçesinde Çamlıpınar Mahallesi'nde ikamet eden Uğur C, ağustos ayında, başkasıyla cep telefonundan mesajlaştığı iddiasıyla eşi Sevil C'yi oklava, yumruk ve kemerle darbederek tehditte bulunmuştu.

Sevil C'nin şikayetçi olmasının ardından Uğur C, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı. Sevil C'nin avukatının soruşturmayı yürüten savcıya olaya ilişkin fotoğraf ve yeni delileri sunmasının ardından Uğur C. hakkında tutuklama kararı verilmişti. Cumhuriyet savcısı Ayşe Sarıyar, hazırladığı iddianamede, Uğur C. hakkında "kasten ağır yaralama, eziyet çektirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlamalarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı.