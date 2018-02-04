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İzmir'de fenalaşan 22 yaşındaki İsmail Kocaağa hayatını kaybetti

Balçova ilçesinde restoran çıkışı fenalaşan gencin darbedildiği ve dilinin boğazına kaçtığı öne sürüldü

İzmir'de fenalaşan 22 yaşındaki İsmail Kocaağa hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde restoran çıkışı fenalaşarak hayatını kaybeden gencin ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, Korutürk Mahallesi'ndeki restorandan çıkan İsmail Kocaağa (22), fenalaşarak yere düştü. Kocaağa, 112 Acil Servis ekibince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kocaağa'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'nın oğlu olduğu öğrenilen gencin, fenalaşmadan önce kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildiği ve dilinin boğazına kaçtığı iddia edildi.

Kocaağa'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #otopsi #İzmir Adli Tıp Kurumu #fenalaştı #ceset
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