Dikili ilçesinde kıyıda bağlı haldeki 15 tekne battı, 2 balıkçı hafif yaralandı

İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Dikili ilçesinde kıyıda bağlı 15 tekne battı.



Şiddetli rüzgar ve sağanak, Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.



Sahile vuran dalgalar nedeniyle bazı iş yerlerinin masa ve sandalyeleri denize uçtu.



Fırtına ve yükselen dalgalar nedeniyle Yakamoz mevkisinde mendireği bulunmayan kıyıya bağlı 15 balıkçı teknesi batarken, çok sayıda balıkçı teknesi de hasar gördü.



Fırtına sırasında teknelerinin batmaması için mücadele eden 2 balıkçı ise hafif şekilde yaralandı.



Bu arada, tekne sahipleri fırtınanın etkisi azalıncaya kadar teknelerinin başında bekledi.