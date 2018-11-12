İzmir'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kayıp olduğunu söyledi.



Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına devam ediliyor.