Kara yolu ile çıktıkları yolda hayatlarından oldular. İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi öldü, çok sayıda göçmen de yaralandı. kazadan yaralı kurtulan kamyon şöförü ilk ifadesinde "Bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü kaybettiğini" söyledi.

Kamyon kasasına binip tekne ile açılmak için çıkmışlardı yola. Umut ettikleri gibi olmadı.



Kazanın adresi İzmir Gaziemir'di. Göçmenleri taşıyan kamyon, havalimanı yolu Menderes kavşağında kontrolünden çıktı, sulama kanalına devrildi.



Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kamyon kasasının altında kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti.



Çok sayıda yaralı göçmen de çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon sürücüsünün ifadesi alındı. Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu belirttiği kamyon sürücüsü "Göçmenleri Söke'den aldım. Bir araç çıktı, fren boşaldı, dereye uçtuk" dedi.



Göçmenlerin kaçakçılarla anlaşarak Menderes sahilinden Yunanistan’ın Samos Adası’na tekne ile geçmeyi planladıkları öğrenildi.





ulusal.com.tr