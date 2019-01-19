banner1002
'Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı'
'Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı'
Akdeniz'de 20 göçmenin bulunduğu bot battı
Akdeniz'de 20 göçmenin bulunduğu bot battı
ABD'li generalden çekilme açıklaması
ABD'li generalden çekilme açıklaması
Doğu Perinçek'ten Suriye ile işbirliği açıklaması
Doğu Perinçek'ten Suriye ile işbirliği açıklaması

İzmir'de iki grup arasında tartışma: 1 ölü

Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma ırasında av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de iki grup arasında tartışma: 1 ölü

 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 

Alınan bilgiye göre Örnekköy Mahallesi'nde bir sokakta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeği ile ateş açması sonucu D.K. (50) vurularak ağır yaralandı. 

Çevredekilerin durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine D.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

D.K. müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

Polis kadını vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #Karşıyaka
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.