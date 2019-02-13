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İzmir'de iki katlı binanın balkonu çöktü

 İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin balkonu çöktü.

İzmir'de iki katlı binanın balkonu çöktü

Alınan bilgiye göre, Kadifekale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şevka Özer'in (60) oturduğu iki katlı binanın birinci katındaki balkon mahalle sakinlerinin ana yola ulaşmak için kullandığı merdivenin üzerine çöktü.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Evde kiracı olarak oturan Özer'in oğlu Serdar Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balkonun yağmur yağdıktan sonra büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Yaşadıkları sıkıntının birkaç yıl öncesine dayandığını belirten Özer, "Annemin oturduğu evin birkaç ev yanında 3 katlı bina vardı. Orada kayma söz konusuydu. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yetkililer geldi. O evin yıkılmasına karar verdiler ve ev yıkıldı.
O zaman gelen yetkililere annemin oturduğu evdeki kaymaları da gösterdim. Baktılar ama hiçbir şey olmamış gibi gittiler. Bu evin böyle durması bile mucize. Allah muhafaza bu evin annemin ya da bizim üstümüze yıkılması mı gerekli?" dedi. 

Özer, kaymanın evin tuvalet ve salon duvarlarında daha net bir şekilde görüldüğünü, annesinin korkarak burada oturduğunu ifade etti. 

Bir an önce önlem alınması gerektiğini belirten Özer, "Balkonumuzun yıkıldığı merdiven mahalle sakinlerinin sürekli kullandığı bir yerdi. Oradan bir aile veya bir çocuk geçebilirdi. Onlara bir şey olsa bunun hesabını kim verebilirdi." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #konak #izmir
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