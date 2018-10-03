İzmir'de market alışverişi sırasında pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 68 yaşındaki Nihat Çelikok, şikayetinin arkasında duracağını ve hayvanların sahibinin gerekli cezayı almasını istediğini söyledi.

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde geçen cuma günü bir markete alışveriş için giden Çelikok, elinde poşetlerle marketten çıkacağı sırada sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.



Köpeğin sol kolunu ısırarak yerde sürüklediği Çelikok, market çalışanları ve köpek sahiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.



Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelikok, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Çelikok'un şikayeti üzerine karakolda ifadesi alınan köpeklerin sahibi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



"Öleceğimi sandım"



Nihat Çelikok, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyve almak için gittiği markete 2 köpeğin saldırması sonucu korku dolu anlar yaşadığını ifade etti.



Köpeklerin saldırısıyla kendini yerde bulduğunu anlatan Çelikok, şöyle konuştu:



"Köpeğin sahibi de içeride bir şeyler alıyormuş. Market çalışanları haber verince gelip köpeğin ağzından elimi kurtardı. Boğazlı kazağım açık olsa yapışsa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bir an öleceğimi sandım. Verilmiş sadakam varmış, canımı zor kurtardım. Sahibinden şikayetçi oldum. Sonuna kadar da şikayetimin arkasında duracağım. Cuma günü de tekrar aşıya gideceğim, moral bozukluğu yaşıyorum."



Olay anı güvenlik kamerasında



Öte yandan köpeklerin saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde poşetlerle marketten çıkan Nihat Çelikok'a köpeklerin saldırması, bir köpeğin kolundan ısırarak Çelikok'u yerde sürüklemesi, ardından market çalışanları ve köpek sahibinin uğraşları sonucu kurtarılması yer alıyor.