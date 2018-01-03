"Öğretmenlerinize hayalinizi anlatın, onlar hayallerinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğine ilişkin yol gösterebilir"

MIT Technology Review dergisi tarafından 2015 yılında 35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi'ne tıpta ve biyolojide çığır açan liderlerden biri olarak seçilen Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Naşide Gözde Durmuş, lise öğrencilerine hayallerini öğretmenleriyle paylaşmaları tavsiyesinde bulunarak, "Onlar hayallerinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğine ilişkin yol gösterebilir." dedi.



Durmuş İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "İlham veren buluşmalar" adlı etkinlikte, öğrencilere kariyerlerine ilişkin tecrübelerini anlattı.

İzmir'de doğduğunu, üniversiteye kadar eğitimini bu kentte aldığını kaydeden Durmuş, daha sonra üniversite için Ankara'ya oradan da ABD'ye gittiğini aktardı.



Durmuş eğitimci bir aileden geldiğini, bu nedenle eğitimin gücünü bildiğini ifade ederek, tıp ve biyolojiye ilgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getirdi.

İlkokulda yaşadığı hastalığın kendisini sağlık alanına yönlendirdiğini belirten Durmuş, "Zamanla ilgim genetiğe kaydı. Üniversiteye giriş sınavlarında iyi puan alınca bu alanda çalışabilecek bir alan istedim. Genetik seçerken 'bir daha düşün istersen' diyenler oldu. Genetik seçersem mutsuz olacağımı ve işsiz kalacağımı söylemişlerdi. Ben ise bilimle uğraşmak istediğim için moleküler biyoloji ve genetik bölümüne başladım ODTÜ'de." diye konuştu.

Eğitiminde, öğretmenlerinin yaptığı yönlendirmelerin çok etkisinin olduğunu aktaran Durmuş, "Size tavsiyem öğretmenlerinizle aranızı iyi tutun, onların yönlendirmesi çok önemli. Akıl hocalarınız olması kariyerinizde bir adım önde olmanızı sağlıyor. Öğretmenlerinizle konuşun, hayalinizi anlatın. Hayallerinize gitmek için neler yapmanız gerektiğine ilişkin onlar yol gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Durmuş, teknolojik yenilikler tıp alanında uygulandığında hastalıkların daha olmadan yakalanabileceğini, sistemlerin geliştirilebileceğini, kendisinin de bu alanda çalıştığını söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de öğrencilerin geleceklerini planlarken vizyonlarını geliştirmek adına onları ilham veren yeni fikirler ve farklı bakış açılarıyla buluşturduklarını belirtti.



Yahşi, "Gençlerimizin, eğitimlerinin daha sonraki safhalarında karşılaşma fırsatı bulabilecekleri, alanında uzman, ilham veren şahsiyetlerle, ortaöğretimin daha ilk adımındayken buluşmalarını planlayıp hayata geçiriyoruz." dedi.



Etkinliği Durmuş'un annesi Nefise ile babaannesi Naşide Durmuş da izledi.