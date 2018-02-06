Karabağlar ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde Ayhan İçen'e ait kafeden 3 televizyon ve kasadan bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin daha önce de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan İ.E. (29) ve M. Ö. (24) olduğunu belirledi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ele ele kafenin önüne gelen biri kadın iki kişi, kafenin önünde bir süre oturduktan sonra kapıdan içeri giriyor.

Rahat bir şekilde davranan şüphelilerin duvardan aldığı televizyonları alıp çıkması görüntülerde yer alıyor.