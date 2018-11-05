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İzmir'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

İzmir'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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