İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.



Gaziemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Özkan (51) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



