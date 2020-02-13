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İzmir'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü var

İzmir'de kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

YURT 13.02.2020, 10:43
İzmir'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü var

İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#izmir #kamyon #servis minibüsü
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