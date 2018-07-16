İzmir’de kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yaz dönemi nedeniyle öğrencilerin olmadığı yurtta şans eseri kimseye zarar gelmedi…

İzmir’in Buca ilçesinde ki bir kız yurdunda çıkan yangın paniğe yol açtı.



Yurtta yaz dönemi olması nedeniyle öğrenci bulunmuyordu.



Kız öğrenci yurdunun alt katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede üst kata sıçradı.



Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangınla yurt kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor..



ulusal.com.tr