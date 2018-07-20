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İzmir'de köy okulları samanlık oldu

İzmir’de son 5 yılda 71 okul kaderine tek edildi. Taşımalı eğitim modelinin ardından öğrenci sayısı 10'un altına düşen köylerde kapatılan okullardan bazıları samanlık yapıldı... Bazıları ise yıkık dökük kaderine terk edildi...

İzmir'de köy okulları samanlık oldu

İzmir’de köy okullarının içler acısı görüntüsü vatandaşların tepkisini çekti.

Kapatılan okulların kimi samanlık oldu kiminin kapısı penceresi kırıldı.

İzmir’de son 5 yılda 71 okul  kapatıldı.

Taşımalı eğitim modelinin ardından öğrenci sayısı 10'un altına düşen köylerde okullar kapatıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise kaderine terk edilmiş okulların olmadığını öne sürdü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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