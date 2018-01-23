banner967
Doğu Perinçek'ten sert tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir!
Doğu Perinçek'ten sert tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir!
Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması
Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması
"Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor"
Afrin Harekatı'ndan 3. şehit haberi
Afrin Harekatı'ndan 3. şehit haberi

İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Aliağa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

 İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nden Atatürk Caddesi yönüne giden Erol Bozkurt (33) yönetimindeki 07 AGF 25 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Cüneyt Taş'ın (26) kullandığı 35 HD 6031 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüs, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10, otomobildeki 1 yolcu hafif yaralandı.

Ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle Hükümet ve Atatürk caddeleri bir süre trafiğe kapandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #izmir #aliağa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.