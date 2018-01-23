Aliağa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nden Atatürk Caddesi yönüne giden Erol Bozkurt (33) yönetimindeki 07 AGF 25 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Cüneyt Taş'ın (26) kullandığı 35 HD 6031 plakalı otomobille çarpıştı.



Minibüs, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak durabildi.



Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10, otomobildeki 1 yolcu hafif yaralandı.



Ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Kaza nedeniyle Hükümet ve Atatürk caddeleri bir süre trafiğe kapandı.

