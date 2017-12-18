İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından okul, ilçe kaymakamlığı tarafından bugün ve yarın tatil edildi.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrenci tarafından makamında silahlı saldırıya uğrayarak ölmesinin öğrenci ile öğretmenlere yaşattığı travma nedeniyle Ödemiş Kaymakamlığının aldığı kararla eğitime 2 gün ara verildi.
Okulda çarşamba günü yeniden eğitim-öğretime başlanacağı bildirildi.
Öte yandan saldırıyı protesto etmek için sendikalar ile okulun öğrenci ve öğretmenleri bugün yürüyüş gerçekleştirecek.
Bu arada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayhan Kökmen'in adının ilçede bir okula verilmesi için çalışma başlattı. Kökmen'in adının hangi okula verileceğinin ilgili komisyon tarafından belirleneceği bildirildi.
Olay
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde, 15 Aralık'ta meydana gelen olayda, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Cinayet zanlısı 2 öğrenci ve azmettirdiği öne sürülen U.Y'nin babası B.Y tutuklanmıştı.
İzmir'in Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülmesi nedeniyle okul 2 gün tatil edildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından okul, ilçe kaymakamlığı tarafından bugün ve yarın tatil edildi.
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