İzmir’in Bayındır İlçesinde dün çıkan yangın sabaha kadar süren mücadele sonrasında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor...

Sabaha kadar mücadele ettiler... Saatler sonra tamamen kontrol altına aldılar..



İzmir Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.



Yangına 5 helikopter ve 2 uçak havadan, 20 arazöz ve 3 dozer ile yer ekipleri karadan müdahale etti.



Alevler bölgedeki ormanlık alan sınırına yaklaşınca halk tedirgin oldu.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir’den gelen takviye ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için saatlerce uğraştı.



Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve ormanlık alan zarar görmüştü.



ulusal.com.tr



