İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan orman yangını ikinci gününde. Yangın durdurulamadı. Alevler rüzgarın etkisiyle Urla Yarımadası’na doğru yöneldi. Yangın Seferihisar’ın ormanlık alanlarına da sıçradı. Şu ana kadar 500 hektarlık bölge kül oldu.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos günü başlayan orman yangını devam ediyor. Karabağlar’ın Tırazlı mahallesinde başlayan yangın İzmir’in akciğerleri olan Urla Yarımadası’na doğru yöneldi. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.Orman yangını dün Menderes’in Kuyucak ve Seferihisar’ın Eski Orhanlı Köyü’ne ulaştı. Eski Orhanlı Köyü boşaltıldı. Gece boyunca helikopterler yangına müdahale edemedi. Sabah gün ağardığındaysa rüzgâr yön değiştirdi. Yangın rotayı Urla Yarımadası’na çevirdi. Seferihisar’ın ciğerleri olan Kızıldağlardaki kızılçamlar alevler altında kaldı. Yangının Beyler Mahallesi’ni ve tarım alanlarını tehdit ettiği belirtiyor.Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu 500 hektarlık alan kül oldu. Yangını denetleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sondurum ile ilgili bilgi verdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de yangın nedeniyle zarar gören bölgenin imara açılmayacağı duyuruldu.İzmir’de 2 gündür süren yangına 23 helikopter, 250 arasöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediliyor.Karabağlar’daki orman yangınıyla eş zamanlı olarak Urla, Menderes, Bornova ve Gümüldür’deki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Urla’da Yağcılar ile Demircili mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.İzmir’deki 5 farklı orman yangını ile eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde de orman yangınları yaşandı. Bodrum’da 70, Milas’ta da 30 hektar orman kül oldu.Bölgede gün boyu soğutma işlemleri yapıldı. Muğla Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, İzmir ve Muğla’da çıkan yangınların tesadüf olamayacağına vurgu yaptı.