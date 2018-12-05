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İzmir'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 25 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 25 kişi yaralandı

İzmir-Çanakkale kara yolu Zeytindağ Mahallesi Işıklar mevkisinde, Tacim Keklik'in kullandığı 34 ANB 882 plakalı otomobil, Şeref Görgülü idaresindeki, işçileri taşıyan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.

Kazada, otobüste bulunan işçilerden 20'si ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

İşçiler ayakta tedavi edilirken, otomobildeki yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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