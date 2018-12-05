İzmir-Çanakkale kara yolu Zeytindağ Mahallesi Işıklar mevkisinde, Tacim Keklik'in kullandığı 34 ANB 882 plakalı otomobil, Şeref Görgülü idaresindeki, işçileri taşıyan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.
Kazada, otobüste bulunan işçilerden 20'si ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçiler ayakta tedavi edilirken, otomobildeki yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.
İzmir-Çanakkale kara yolu Zeytindağ Mahallesi Işıklar mevkisinde, Tacim Keklik'in kullandığı 34 ANB 882 plakalı otomobil, Şeref Görgülü idaresindeki, işçileri taşıyan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.