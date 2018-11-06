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İzmir'de proje kapsamında 461 bin fidan dikildi

"Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında İzmir'in Bornova ilçesinde fidan dikim töreni yapıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı törende 461 bin fidan dikildi.

İzmir'de proje kapsamında 461 bin fidan dikildi

Milli Eğitim ve Tarım Orman Bakanlığı'nın işbirliğinde başlatılan Fidanlar Fidanlarla Büyüyor projesi kapsamında İzmir’in Bornova İlçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim töreni yapıldı.

Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ile İzmir’in çeşitli bölgelerinden öğrenciler katıldı.

Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol Proje kapsamında bilgi verdi.

Fidan dikme törenine gelen öğrenciler önce halk dansları gösterisi yaptı.

Halk Danslarının ardından öğrencilere fidan dikme konusunda kısa bir eğitim verildi.

Öğrenciler İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da katılımıyla kendileri için ayrılan “Birlikte Büyüyoruz Ormanlığına” fidan diktiler.


HABER: ÖZGÜR SAYMAZ
KAMERAMAN: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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