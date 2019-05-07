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İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğlenden sonra aniden başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar iş yerleri önündeki tentelerin altlarına sığındı.

Bir süre devam eden dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyeler ve çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bugün 18.00'e kadar etkili olmasının beklendiğini, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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