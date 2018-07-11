Türkiye'de ilk defa sağlık köyü kuruluyor. Üç ayrı sağlık merkezini bünyesinde bulunduran sağlık kompleksi, ağustos ayı içerisinde İzmir'de açılacak.

İzmir Gaziemir'de sağlık köyünün çalışmaları tamamlandı.Proje, Gaziemir Belediyesi ve Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi tarafından geliştirildi."Sağlık köyünde Evde Hasta ve Yaşlı Bakım", "Pozitif Yaşam" ile "Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma" adlarıyla üç merkez yer alacak.Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer yerinde gezerek, değerlendirmelerde bulundu.Tesiste; poliklinik odası, gözlem odası, personel odası, hasta dinlenme odası, bekleme salonu, eğitim salonu, test uygulama odası var.Sağlık köyü kompleksinin, ağustos ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor...