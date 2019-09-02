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İzmir'de silahlı kavga: Selami Eroğlu yaralandı

Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: Selami Eroğlu yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde bir oto yıkamacıya plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile gelen kişi ya da kişiler, Selami Eroğlu (35) ile tartışmaya başladı.

Nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahla açılan ateş sonucu Eroğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde otomobil ile ayrılan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #silahlı kavga #Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi #ameliyat
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