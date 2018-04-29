Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, kızı ağır yaralandı.

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Torbalı'da yaşayan M.K. (62), bir süre arkadaşlık ettiği öne sürülen Vijdan Ö'nün (55)  Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki kızı Hülya Ö'nün (38) evine geldiğini öğrendi.

Evin önüne gelen M.K, burada tartıştığı anne kıza silahla ateş etti.

Vijdan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Hülya Ö. ağır yaralandı. 

112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Ö. ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Vijdan Ö'nün cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #silah #saldırı #Ölü #yaralı #Ödemiş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.