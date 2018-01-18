İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde bir otelde kalan Aytek Ercan'dan (37) haber alamayan arkadaşları kaldığı odaya girdi.



Ercan'ın yerde hareketsiz yatması üzerine durum polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.



Yapılan kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ercan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



İstanbul'dan iş seyahati için İzmir'e geldiği öğrenilen Aytek Ercan'ın bir süre önce mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi.