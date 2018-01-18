İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde bir otelde kalan Aytek Ercan'dan (37) haber alamayan arkadaşları kaldığı odaya girdi.
Ercan'ın yerde hareketsiz yatması üzerine durum polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
Yapılan kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ercan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İstanbul'dan iş seyahati için İzmir'e geldiği öğrenilen Aytek Ercan'ın bir süre önce mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.