İzmir'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Lidyalılar dönemine ait nadir para örneklerinden olduğu belirtilen 2 bin 600 yıllık sikkenin de arasında yer aldığı 269 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan gelen 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri, Selçuk ilçesinde satmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Y.A. (27) ve C.Y'yi (32) gözaltına aldı.



Yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait üzerinde figür bulunan farklı ebatlarda gümüş ve bronz 224 sikke, 4 bronz ok ucu, 5 bronz yüzük, 4 ağırlık, 1 figürlü taş parçası, 1 siyah renkli taştan kesici alet, 2 figürlü metal obje, 8 farklı ebatlarda takı olmak üzere 249 parça tarihi eser ele geçirildi.



Lidyalıların ilk para örneklerinden



Polis ekipleri Bornova ilçesinde düzenledikleri bir başka operasyonda ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinden kente tarihi eser getirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.



Yakalanan H.K. (44) ile A.G'nin (37) üstünde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı ebatlarda camdan yapılmış 2 göz yaşı şişesi, farklı ebatlarda 5 cam şişe, 1 hayvan tasvirli bronz figür, 10 metalden yapılmış takı parçası, üzerinde farklı figürler bulunan 2 altın sikke olmak üzere 20 parça tarihi eser ele geçirildi.



Ele geçirilen altın sikkeler üzerinde yapılan incelemede, sikkelerden birinin Lidyalıların ilk basılan para örneklerinden ve 2 bin 600 yıllık, diğer altın sikkenin ise yine nadir olarak bulunan Roma dönemine ait bin 700 yıllık olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.



Ele geçirilen tarihi eserlerin, İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edileceği bildirildi.