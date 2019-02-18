İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat'ta başlayan heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 27 oldu. Bölgede toprak kaymasının halen sürdüğü, tahliye edilen ev sayısının artabileceği açıklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gördüğü ve riskli olduğu için tahliye edilen ev sayısı 27'ye yükseldi.



Ocaktaki yağışların ardından yerde oluşan çatlakların 11 Şubat'ta büyümesi üzerine AFAD ekiplerinin önlem aldığı Eğridere Mahallesi'ndeki hasar ve risk tespit çalışmaları sürüyor.



Belirlenen risk üzerine 12 konutun ardından 15 evin daha tahliye edildiği mahallede, böylece bu sayı 27'ye ulaştı. Bu evlerin yakınındaki ahırlar da boşaltılırken, hayvanlar için mahalleye iki çadır kuruldu.



Ayrıca heyelan nedeniyle mahalledeki caminin hasar gördüğü ve kullanılmadığı öğrenildi.



Tahliye edilen evlerdekilerin birçoğu, aynı mahalledeki akrabalarının yanında yaşamlarını sürdürüyor.



Heyelanın yaşandığı Ardıç Sokak'ın araç girişine kapatılması nedeniyle, buradaki evlere ulaşım için yeni yol açma çalışmaları yürütülüyor.







"Sayı artabilir"



İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, bölgede toprak kayması hareketliliğinin sürdüğünü, ekiplerin incelemesine göre tahliye edilen ev sayısının artabileceğini, heyelanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Evi hakkında tahliye kararı verilen mahalle sakinlerinden Adem Boğaziçi (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve çocuğuyla yaklaşık 1 haftadır kardeşinin yanında kaldığını anlattı.



Yetkililerin, "kiraya çıkmaları halinde bunun ücretinin devlet tarafından ödeneceğini" söylediğini kaydeden Boğaziçi, ancak sokağın araç trafiğine kapalı olması nedeniyle evdeki eşyaları taşıyamadıklarını belirtti.



Boğaziçi, yeni yolun açılmasından sonra evdeki eşyalarını alabileceklerini dile getirdi.



Ahmet Boğaziçi (62) de "toprak kaymasının aşırı yağışlar nedeniyle olabileceğinin" ifade edildiğini söyledi.



Bu mahallede doğduğunu belirten Boğaziçi, günler süren yağmurlar gördüklerini ancak bugüne kadar böyle bir heyelan durumuyla karşılaşmadıklarını ifade etti.



Oğlunun yanında yaşamaya başladığını kaydeden Boğaziçi, olayda can kaybı olmamasına şükrettiklerini bildirdi.



Musa Kalabak (41) ise evinin riskli olması nedeniyle kardeşinin evinde yaşadığını dile getirdi.



Hayvancılıkla geçimini sağladığını kaydeden Kalabak, yaklaşık 60 hayvanını da yakınlarının ahırına götürdüğünü belirtti.